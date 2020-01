Die Parantez International Fair und Victam International, die Veranstalter von Veranstaltungen für die Getreidemühlen- und Futtermühlenbranche, bündelten ihre Erfolge und ihr Fachwissen für die IDMA Exhibition. Die beiden Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, um die größte internationale Veranstaltung der Branche zu organisieren, werden vom 11. bis 13. März 2021 die 9. Internationale Ausstellung für Mehl, Futtermittel, Grieß, Reis, Mais, Bulgurmühlen und Hülsenfrüchte, Teigwaren und Kekstechnologien namens IDMA UND VICTAM EMEA veranstalten.Die in der Türkei ansässige Parantez International Fair, die für ihre erfolgreichen internationalen Messen zum Mahlen von Getreide und Futtermitteln bekannt ist, und die in den Niederlanden ansässige Victam International BV haben sich für IDMA zusammengeschlossen - internationale Mehl-, Futtermittel-, Grieß-, Reis-, Mais-, Bulgur-Mahlmaschinen und Hülsenfrüchte. Alle zwei Jahre findet in Istanbul die Ausstellung Pasta, Biscuit Technologies statt.Die IDMA-Ausstellung, die am 11. bis 13. März 2021 zum 9. Mal in Istanbul stattfindet, wird im kommenden Prozess unter dem Namen IDMA AND VICTAM EMEA mit dem Fachwissen der beiden Riesenunternehmen organisiert.Die beiden Unternehmen, die unter dem Motto "Internationale Veranstaltung der Getreide- und Futtermühlenindustrie" stehen, wollen mit dieser Kooperation einen deutlichen Mehrwert schaffen, indem sie alle Komponenten der Getreide-, Futtermittel- und Hülsenfruchtbranche stärker und umfassender zusammenführen unter dem Dach von IDMA AND VICTAM EMEA. Die Zusammenarbeit von Parantez & Victam bietet Ausstellern und Besuchern großen Komfort und erhebliche Vorteile bei Marketing, Vertrieb und operativen Aktivitäten. Es wird auch zum schnelleren Wachstum von Unternehmen auf internationalen Märkten beitragen.Victam International, das an verschiedenen Orten der Welt die größten Veranstaltungen der Futtermittelbranche organisiert, wird durch diese Kooperation seine Präsenz in Europa, im Nahen Osten und in Afrika stärken.Sebas Van den Ende, General Manager von VICTAM International BV, weist darauf hin, dass beide Parteien, die den Vertrag unterzeichnen, das stärkste und größte Ereignis in der Region anstreben. Van den Ende setzt seine Rede wie folgt fort: „Diese Kooperation bietet Victam einen Einstieg in die Region und einen strategischen Weg für IDMA, um auf den wachsenden Wettbewerb zu reagieren. Diese Zusammenarbeit, die eine Win-Win-Strategie verfolgt, kann Synergien in Vertrieb, Marketing und Betrieb schaffen und eine proaktive Antwort für Unternehmen sein, die in die Region eintreten möchten. Ziel der Zusammenarbeit ist eine langfristige Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen. “Die Parantez International Fair, der Veranstalter der IDMA Exhibition, die sich durch internationale Erfolge auszeichnet, strebt die Entwicklung neuer Synergien mit der neuen Partnerschaft an, die sich auf das Wachstum in der Branche konzentriert. Zübeyde Kavraz, Vorsitzende des Unternehmens, betont, dass diese Zusammenarbeit der Branche und der IDMA neue Horizonte eröffnen wird.Kavraz wies auf die Bedeutung der Partnerschaft für die Stärkung des Sektors hin und sagte: „Wir leben in einer Zeit, in der Lebensmittelsicherheit und nachhaltige Produktion im Vordergrund stehen. Daher ist die Entwicklung und Stärkung der Getreide-, Futtermittel- und Hülsenfruchtsektoren, zu denen Parantez und Victam gehören, für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und einer nachhaltigen Produktion in der Welt von größter Bedeutung. Denn Getreide- und Hülsenfrüchte sowie tierische Produkte sind nach wie vor die grundlegendsten Nahrungsquellen des Menschen. Jährlich werden mehr als 600 Millionen Tonnen Weizen und Mais gemahlen, und das daraus gewonnene Mehl wird für Nudeln, Brot, Pasta usw. verwendet.Das Volumen der weltweiten Getreideverarbeitungstechnologien belief sich 2018 auf 4,2 Mrd. USD. Jüngsten Marktforschungen zufolge wird der Sektor bis 2025 6 Mrd. USD erreichen.Dank dieser Zusammenarbeit werden in Istanbul die Technologien der Mischfutter- und Getreidemärkte ausgestellt, von denen laut International Feed Industry Federation (IFIF) ein jährliches Handelsvolumen von 500 Mrd. USD bzw. 165 Mrd. USD besteht.Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Mehl und Backwaren im kommenden Zeitraum zunehmen wird, insbesondere in Regionen mit höheren Bevölkerungswachstumsraten. Zu diesem Zeitpunkt sind die wichtigsten Regionen; Subsahara-Afrika, Naher Osten und Nordafrika sowie Südostasien. Da die Türkei eines der Hauptzentren der Getreideverarbeitungstechnologien ist und sich in der Nähe des Nahen Ostens und Afrikas befindet, in denen die Mehlnachfrage voraussichtlich steigen wird, bietet dies Istanbul einen strategischen Vorteil in Bezug auf die Müllereiausstellung.Die IDMA-Ausstellung wurde von nationalen Mühlenverbänden aus 40 Ländern unterstützt. Außerdem unterstützt der türkisch-niederländische Freundschaftsverband die Bildung dieser Zusammenarbeit nachdrücklich.