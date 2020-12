Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl vakanter Stellen um 31 Prozent zurück, als ein historischer Höchststand von 124.000 unbesetzten Jobs zu verzeichnen war. Das zeigt die aktuelle Studie zum Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte des Digitalverbands Bitkom. Grundlage ist eine repräsentative Befragung von mehr als 850 Geschäftsführern und Personalverantwortlichen in Unternehmen aller Branchen: 70 Prozent haben aktuell einen Mangel an IT-Spezialisten. 60 Prozent erwarten, dass sich der IT-Fachkräftemangel künftig verschärfen wird.Schon jetzt kostet die Personalsuche immer mehr Zeit. Im Durchschnitt dauert es sechs Monate, eine offene IT-Stelle zu besetzen. Jedes zweite Unternehmen mit vakanten IT-Jobs sucht Software-Entwickler/ Software-Architekten, gefolgt von IT-Anwendungsbetreuer/ IT-Administratoren. 8 Prozent suchen Data Scientists/ Big-Data-Experten. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, fordert der Bitkom ergänzend zu einer besseren Aus- und Weiterbildung die Stärkung von Frauen in der IT und die Förderung qualifizierter Zuwanderung.



Dieser Text erschien zuerst auf www.lebensmittelzeitung.net.