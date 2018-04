eine bunte Mischung von Unternehmen aus Agrarhandel, vor- und nachgelagertem Bereich sowie dem Dienstleistungssektor vor. In diesem Jahr sind mit dabei: VDL Berufsverband Agrar Ernährung Umwelt, Hauptgenossenschaft Nord AG, der Landwirtschaftliche Buchführungsverband LBV, Euralis Saaten, ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Belchim Crop Protection, Bröring Unternehmensgruppe, Vion Food Group und die Wilhelm Schaumann GmbH. Hinzu kommen ein Live Vorstellungsgespräch, Bewerbungsmappencheck, Jobboard, und Gewinnspiel.

Am Agrar-Karrieretag, den die agrarzeitung (az) am Mittwoch, 25. April 2018, gemeinsam mit dem VDL Berufsverband an der Kieler Christian-Albrechts-Universität veranstaltet, zeigen die Unternehmen, was sie von Berufseinsteigern erwarten.