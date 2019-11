Wer fährt zur Internationalen Grünen Woche oder vertritt das Unternehmen auf der Agritechnica? Wer knüpft wichtige Netzwerke, erfährt Neues auf der Biofach? Wenn das jedes Mal „Kollege X“ oder „Kollegin Y“ ist, kommt leicht Unruhe im Team auf.

Erst recht, wenn X und Y auch dickere Dienstwagen haben und das schönere Büro, wo sie aber seltener sind als der Rest des Teams, denn Top-Performer sind dauernd auf Dienstreise oder auf Fortbildung. Das Recht auf Homeoffice nutzen sie wie selbstverständlich, während der Rest der Truppe im 9-to-5-Modus verharrt, mittags in der Kantine klatscht, Überstunden absitzt und manchmal den Abteilungsleiter fragt, ob man nicht auch mal einen Tag von zu Hause arbeiten könne.

Wir vergleichen uns ständig: beim Sport, privat und natürlich auf der Arbeit. Daraus kann Motivation resultieren oder Neid erwachsen – negative Emotionen, die sich im schlimmsten Fall über das Team bis zum Kunden ausbreiten. Vergleiche der eigenen Situation mit den Kollegen lassen sich kaum vermeiden, dafür sind sie zu tief in der menschlichen Psyche verankert. Ungleichheit ebenfalls nicht, denn kein Team hat ausschließlich Mitglieder gleicher Leistungsfähigkeit. So wie auch keine Fußballelf 100-Meter-Läufe im gleichen Tempo schafft. Es ist ja auch nicht sinnvoll, dass ein Torwart so schnell antritt wie die Stürmerin.

So ist es auch in Teams: Wenn alle nur das Gleiche können, ist die Gruppe weniger leistungsfähig. Eine Studie der American Psychological Association aus dem Jahr 2016 hat gezeigt, dass ein Team aus lauter Top-Performern in einer Verhandlungssituation schlechtere Ergebnisse zeigte als Gruppen mittlerer oder schlechterer Leistungsfähigkeit. Die Spitzenleute verwendeten zu viel Energie darauf, ihren Status in der Gruppe zu verteidigen, als auf die eigentliche Aufgabe.

Wendet sich das Team vom Leitwolf ab, gibt es kein Rudel mehr

Jedes Unternehmen braucht Top-Performer. Aber diese müssen Teamplayer bleiben, selbst wenn ihre Rolle die des Leitwolfs ist. Wendet sich das Team vom Leitwolf ab, weil der Neid es zerfrisst, gibt es kein Rudel mehr und dann braucht es auch keinen Leitwolf. Deshalb müssen Top-Performer und ihre Führungskräfte darauf achten, Leistungsträger gut in die Gruppe zu integrieren – das ist Voraussetzung dafür, dass weder Neid noch Demotivation entstehen. Das ist nicht schwer, wenn einige schädliche Verhaltensweisen vermieden werden.