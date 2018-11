Für Unternehmen in der Agrarbranche wird es neben Recruiting von neuen Arbeitskräften zunehmend wichtig, ihr Personal langfristig zu binden. Zwei Firmen beziehen Stellung zu möglichen Maßnahmen.

Personalreferentin Vanessa Funken, Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main, berichtete während einer Podiumsdiskussion der agrarzeitung mit dem Titel „Arbeitsvertrag unterschrieben. Und nun? So lassen sich mindestens 40 Jahre Arbeitsleben gestalten.“ von der Herausforderung junge, gut eingearbeitete Mitarbeiter zu halten. Hintergrund einer Kündigung sind ganz allgemein häufig entweder das Umfeld oder die Tätigkeit. Damit sich die Mitarbeiter sowohl bei der RWZ als auch in anderen Firmen wohl fühlen, sind sinnvolle Strategien zur Mitarbeiterbindung gefragt. Die Zeiten, in denen sich Firmen aus dem Agribusiness vor neuen Bewerbern kaum retten konnten, sind vorbei.