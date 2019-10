Die Universität Hohenheim ist in Deutschland die Nr. 1 in Agrarforschung, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft. Europaweit erreicht sie Platz 7, weltweit auf Platz 27. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Best Global Universities Ranking der US-amerikanischen Zeitschrift U.S. News & World Report. An zweiter Stelle steht in Deutschland die Technische Universität München, gefolgt von der Universität Göttingen. An der europäischen wie internationalen Spitze der Agrarwissenschaften steht nach wie vor die Universität Wageningen aus den Niederlanden. Auf eurpäischer Ebene steht ihr die belgische Universität Gent nach. Auf internationaler Ebene folgt die China Agricultural University und die University of California – Davis.Das Best Global Universities Ranking erscheint jährlich seit 2014. Bewertet werden Institutionen aus mehr als 80 Ländern anhand von 13 Indikatoren, die die akademische Forschungsleistung und den internationalen Ruf einstufen.