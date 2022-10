IMAGO / blickwinkel

Bewerbungen mit Deckblatt sind Geschmackssache, bieten aber zusätzlichen Platz für eine kurze Selbstbeschreibung.

Das Deckblatt bei Bewerbungen verbreitet sich in den letzten Jahren zunehmend, ist bei Personalabteilungen aber nicht immer beliebt. Was spricht für und was gegen die Bewerbung mit Deckblatt?