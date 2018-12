FRANZ

Am Freitag wurde in Düsseldorf vor 1.200 Gästen der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. Die Auszeichnung in der Kategorie Forschung ging an das Projekt F.R.A.N.Z, das der DBV federführend mit initiiert hat, rechts DBV-Präsident Joachim Rukwied

Das Projekt F.R.A.N.Z. ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Die Zusammenarbeit zwischen Naturschützern und Landwirten hat die Jury überzeugt. Die Wirtschaftlichkeit ist mitentscheidend.