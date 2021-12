Screenshot res

Eröffneten den Digitalen Agrarkarrieretag (v. l. n. r.): Moderator Chris Schmidt, Prof. Dr. Heiko Schoof (Universität Bonn) und Thomas Wulff (AgroBrain).

Zum elften Mal findet heute der Agrarkarrieretag an der Universität Bonn statt – und zum fünften Mal digital. Was eigentlich als große Hybdrid-Veranstaltung mit Info-Messe geplant war, musste wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wiederum rein digital abgehalten werden.