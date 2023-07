Foto: Imago / Photothek

Frauen machen weniger als ein Drittel des Energiesektors aus. Der überwiegende Teil arbeitet in der Verwaltung. Führungspositionen sind noch spärlicher mit Frauen besetzt.

Um eine globale Energiewende mit 100 Prozent erneuerbaren Energien in allen Sektoren zu erreichen, müssen alle Talente miteinbezogen werden. Dafür braucht es mehr Investitionen in Frauen und in die Branche. Die BayWa r.e. und AgroSolar Europe sind bereits auf einem guten Weg.

Auf der internationalen Konferenz „Women Energize Women“ in München kamen über 400 Expertinnen und Innovationstreiberinnen aus Politik, Industrie und Forschung zusammen, um dringende Themen der Energiewende zu diskutieren und Lösungen zu entwickeln. Die Konferenz fand parallel zur Messe InterSolar statt.





Derzeit gibt es mehr als 12 Millionen Beschäftigte im Energiebereich. „Damit die Energiewende gelingen kann, muss sich diese Zahl bis 2050 verdoppeln. Der steigende Druck einer raschen Energiewende zeigt die Dringlichkeit für Geschlechtergleichstellung im Energiesektor auf", sagte Dr. Franziska Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Photovoltaik liegt vorne Aktuell ist die Branche sehr männlich geprägt. Frauen machen weniger als ein Drittel des Sektors aus und der überwiegende Teil arbeitet in der Verwaltung. Führungspositionen sind noch spärlicher von dem weiblichen Geschlecht besetzt. Obwohl die Photovoltaikbranche im Energiebereich den höchsten Anteil aufweist, sind auf Führungsebene nur circa 13 Prozent Frauen zu finden. In der Windenergie sind es sogar nur 8 Prozent. Es sei erwiesen, dass Unternehmen mit einer vielfältigen Führung rentabler und widerstandsfähiger seien als ihre Konkurrenten. Darüber hinaus werden die Entscheidungen im Energiesektor hauptsächlich ohne ihre Beteiligung getroffen.

„Frauen haben ein Anrecht auf gleiche Rechte und angemessene Ressourcen. Indem sie an der Energiewende beteiligt werden, können sie nicht nur zum Klimaschutz beitragen, sondern auch ihre eigenen Lebensbedingungen verbessern", so Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE). An diesem Punkt setzte die Konferenz „Women Energize Women" an. Simone Peter wies bei der Veranstaltung Wortführerinnen aus, die das Thema Gleichstellung in ihre Aktivitäten in Politik und Wirtschaft zurücktragen werden. Über 34 Prozent Frauenanteil Baywa r.e. verzeichnet aktuell einen Frauenanteil von über 34 Prozent. Bei den Führungskräften der ersten und zweiten Ebene liegt der Anteil bei fast einem Viertel. „Nur wenn alle gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten und wir Gendernormen sowie Stereotype aufbrechen, werden die Innovationen für die Gestaltung der Energiewende entscheidend vorangetrieben", ist sich Sanda Bozic, Head of HR EMEA bei Baywa r.e., sicher.



Diese globale Veränderung umfasse nicht nur eine weitreichende Transformation des Energiesystems, sondern betreffe auch Gesellschaften. Sie biete daher das Potenzial, die Chancengleichheit in jedem sozialen Bereich zu fördern. Insbesondere Frauen komme dabei eine zentrale Rolle zu. Jetzt und auch in Zukunft würden immer mehr Talente für die Umsetzung der Energiewende benötigt. Divers aufgestellte Teams Ein wichtiger Ansatz sei es, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Dazu zählen Investitionen in die Ausbildung von Frauen und eine verstärkte Beteiligung. Darauf setzt auch die Baywa r.e. In ihrem Führungskräfte-Entwicklungsprogramm beträgt der Frauenanteil 50 Prozent. Mit ihrer Strategie für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion wollen sie dazu beitragen, strukturelle Barrieren abzubauen und Chancengleichheit zu ermöglichen.



Dabei erklären sie konsequent, dass divers aufgestellte Teams langfristig erfolgreicher sind. Die Baywa r.e. bietet Mentorings, Coachings und Trainings zu Themen wie Self Empowerment an und ermöglicht Führungskräften flexible Arbeitszeiten. Zusätzlich will das Unternehmen weibliche Führungskräfte als Vorbilder innerhalb und außerhalb der Organisation positionieren. Durch die Zusammenarbeit mit Netzwerken wie „Women of New Energies“ und „WRISE Leadership Forum“ fördern sie Frauen im Sektor Erneuerbare Energien. Die Sichtbarkeit fehlt AgroSolar Europe würde gerne mehr Frauen einstellen, erhält aber kaum Bewerbungen von ihnen. Daher versucht das erst 2020 gegründete Unternehmen, Frauen gezielt auf Netzwerk-Veranstaltungen von Hochschulen und Berufsverbänden anzusprechen. Es sei nicht einfach, Expertinnen im technischen Bereich zu finden, so Anke Müller von AgroSolar Europe. Auf sozialen Netzwerken wie LinkedIn würden in den Suchergebnissen deutlich weniger Frauen als Männer auftauchen.



