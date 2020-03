Mit ihrer App soliD – solidarisches Deutschland wollen Timo Grupp und Christian Bidlingmaier in Not geratene Landwirte und solidarische Erntehelfer zusammenbringen. Ihr Gedanke: Durch die Kontaktsperre gibt es in Deutschland zahlreiche Menschen, die ihren gewohnten Tätigkeiten nicht nachkommen können.Die beiden Agrarstudenten nehmen am Programmier- und Designwettbewerb der Bundesregierung #WirVsVirus teil. Das notwendige Know how in Sachen Software-Entwicklung und IT steuern die Mitstreiter Michel Meier, Marco Walz und Vytautas Macionis bei. Sie hoffen, dass sie mit ihrem Projekt auch die Unterstützung der Bundesregierung gewinnen können.