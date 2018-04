Das Stipendium des VLI (Verbindungsstelle Landwirtschaft-Industrie) richtet sich an Masterstudenten mit agrar- oder ernährungswissenschaftlichem Studienschwerpunkt. Ein Jahr lang erhält der Stipendiat monatlich 500 €. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, an Tagungen und VLI-Veranstaltungen teilzunehmen und Kontakte zu Führungskräften in VLI-Mitgliedsunternehmen aus dem Agribusiness zu knüpfen. Auch die Vermittlung von Praktika oder eine Unterstützung bei der Masterarbeit sind möglich. Bewerbungsschluss ist der 15. Juni 2018. Die offizielle Stipendienverleihung findet im Rahmen der VLI-Herbsttagung am 24. Oktober 2018 in Regensburg statt.



Checkliste für die Bewerbung Bewerbungsbogen ausfüllen

– Lebenslauf in tabellarischer Form

– Anschreiben mit Darstellung der Motivation zur Bewerbung und der beruflichen Ziele (max. 1 Seite)

– Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers (von Vorteil)

– Abschlusszeugnisse, Prüfungsnachweise

– Praktikantennachweise und sonstige Tätigkeitsnachweise

– Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung

– PDF-Datei an



– Lebenslauf in tabellarischer Form– Anschreiben mit Darstellung der Motivation zur Bewerbung und der beruflichen Ziele (max. 1 Seite)– Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers (von Vorteil)– Abschlusszeugnisse, Prüfungsnachweise– Praktikantennachweise und sonstige Tätigkeitsnachweise– Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung– PDF-Datei an info@vli-agribusiness.de verschicken