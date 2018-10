Robotik und Phänotypisierung in der Nutzpflanzenproduktion. Es vernetzt international renommierte Wissenschaftler in der Geodäsie, der Informatik und den Agrarwissenschaften. Die Wissenschaftler beschäftigen sich mit den Daten, die von Sensoren, Robotern und Drohnen in der Landwirtschaft gesammelt werden.

Fokus liegt auf Pflanzenbau

"Wir haben den Schlüssel in der Hand, um drängende Probleme zu lösen", sagt Prof. Heiner Kuhlmann von der landwirtschaftlichen Fakultät, der mit Prof. Cyrill Stachniss Sprecher des Projektes ist. Seit mehr als zwölf Jahren würden die Wissenschaftler gemeinsam an dieser zukunftsträchtigen Schnittstelle arbeiten, die für Klima-, Umwelt- und Energiefragen relevant sei, so der Geodäsie-Professor Kuhlmann. "Da muss man enorm etwas tun und das ist uns scheinbar gelungen - auch mit dem nicht nachlassenden Vertrauen des Rektorats der Uni Bonn", erklärt Kuhlmann.Informatiker und Wissenschaftler des Fraunhofer IAIS werden ihre Kompetenzen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, des Maschinellen Lernens, aber auch der Verknüpfung heterogener Daten einbringen.