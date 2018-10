Die Eva-Marie Meemken ist Förderpreisträgerin aus dem Jahr 2017.

Vor einem Jahr ist die Agrarwissenschaftlerin Eva-Marie Meemken mit dem Förderpreis der Agrarwirtschaft, den die agrarzeitung vergibt, ausgezeichnet worden. Die Forscherin will Nachwuchstalenten Mut machen, sich zu bewerben.

Was hat Ihnen die Auszeichnung rückblickend gebracht?

Meemken: Es hat mich sehr gefreut, die anderen Preisträger und ihre kreativen Ideen kennen zu lernen. Auch der Galaabend war großartig und eine einmalige Gelegenheit, verschiedenen Akteure aus dem Agrarsektor zu treffen. Auch das Preisgeld war natürlich ein sehr nette und willkommene Unterstützung und ermöglicht, eigene Ideen und Projekte voranzutreiben. Ich habe das Geld bisher noch nicht ausgegeben. Ich möchte damit nächstes Jahr zu einer wissenschaftlichen Konferenz in Atlanta in den USA fliegen.

Welchen Rat können Sie potentiellen Bewerbern geben?

Meemken: Ich rate allen ambitionierten, innovativen jungen Menschen, sich zu bewerben. Die Gewinnerliste der letzten Jahre zeigt, dass sie so divers sind wie die Beiträge, die sie leisten. Daher rate ich potentiellen Bewerbern vor allem zu Authentizität.

Was haben Sie als nächstes vor?

Meemken: Ab Oktober werde ich als Gastwissenschaftlerin an der Cornell University und University of Minnesota in den USA tätig sein. Finanziert wird dieses zweijährige Stipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich möchte weiterhin dazu forschen, wie sich Nachhaltigkeitsstandards und die Modernisierung der globalen Agrarmärkte auf Kleinbauern und Landarbeiter in Entwicklungsländern auswirken.