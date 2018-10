Thiemo Buchner

Vor einem Jahr ist der Agrarwissenschaftler Thiemo Buchner mit dem Förderpreis der Agrarwirtschaft, den die agrarzeitung vergibt, ausgezeichnet worden. Sein Ziel ist es, große Sämaschinen durch viele kleine Feldroboter zu ersetzen.



az: Was hat Ihnen die Auszeichnung rückblickend gebracht?

Buchner: Die Auszeichnung hat vor allem die Aufmerksamkeit auf das Thema Feldrobotik im AGCO Konzern erhöht. Dies wurde unterstrichen durch das persönliche Glückwunschschreiben durch CEO Martin Richenhagen. Das hat nicht nur mich selbst motiviert, sondern auch das ganze Team, das hart für den Erfolg der Roboterschwärme gearbeitet hat.

Welchen Rat können Sie potentiellen Bewerbern geben?

Buchner: Das Bewerbungsschreiben darf ruhig auch provokante Thesen enthalten! Ich habe damals einfach beschrieben, was mich motiviert hat, das Projekt Agrarrobotik (MARS) voranzutreiben.

Was haben Sie als nächstes beruflich vor?

Buchner: Beruflich hat es mich wieder in die Heimat verschlagen. Ich arbeite weiterhin an der Agrarrobotik, mit mehr Technologiefokus, was neue spannende Herausforderungen bringt. Meine Hoffnung ist, dass es als erstes in Europa gelingt, die kleinen Agrarroboter salonfähig und für den Landwirt wirtschaftlich rentabel zu machen. Immer mehr Firmen erkennen deren Potential und starten Projekte. Der Durchbruch der Robotik in der Melktechnik ist ein großartiges Vorbild dafür, dass sich ein langer Atmen lohnt und Landwirte bereit sind einen hohen Innovationsgrad mitzugehen.