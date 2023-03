Foto: Universität Hohenheim

Die Agrarforschung der Universität Hohenheim ist auch europaweit unter den Top Ten.

In den Agrarwissenschaften belegt die Universität Hohenheim im neuen Bericht „QS World University Rankings by Subject 2023“ unter den deutschen Universitäten den ersten Platz. Europaweit gehört sie in diesem Bereich mit Platz neun zu den Top Ten.