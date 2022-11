Foto: Universität Hohenheim

Die Universität Hohenheim genießt deutschlandweit und international ein hohes Renommée.

Deutschlands Nummer Eins in Agrarforschung, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften ist und bleibt die Universität Hohenheim in Stuttgart. Das ist das Ergebnis des aktuellen „Best Global Universities Ranking“ der Zeitschrift U.S. News & World Report in Zusammenarbeit mit der Agentur Clarivate.