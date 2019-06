Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung 2019 Die Preisverleihung fand am 4. Juni im Rahmen des Zukunftsdialogs Agrar & Ernährung von agrarzeitung und Die Zeit in Berlin statt. Das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro stiftete RaboDirect, die Direktbankenmarke der Rabobank. Unter dem Leitgedanken „Banking for Food“ fördert die auf den Agrar-und Lebensmittelbereich spezialisierte Genossenschaftsbank zukunftsweisende Projekte, vorrangig für eine effizientere Ressourcennutzung und speziell gegen Lebensmittelverschwendung.

Kai Hempel, Henrik Reichstein und Dr. Jonas Finck haben den Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung 2019 gewonnen, der besonders engagierte und erfolgreiche junge Talente in diesem Segment auszeichnet. Die drei jungen Männer haben die Jury mit ihrem modularen Konzept zur Herstellung von nachhaltigem Proteinmehl für den Futtermittelmarkt überzeugt. Mit der Technik kann flexibel, individuell und standortunabhängig auf verschiedene Zielgruppen eingegangen werden, ohne dass Planungskosten entstehen. Für das hochwertige Produkt züchtet das Trio Larven der Soldatenfliege. „Wir sind überzeugt, dass die Kreislaufwirtschaft intensiviert werden muss und unsere nachhaltig hergestellten Proteine aus Insekten vom Futtermittelmarkt dringend benötigt werden“, sagt der 32-jährige promovierte Biologe Jonas Finck.

„Eine effizientere Ressourcennutzung bedarf neuer Denkanstöße. Der Ideenwettbewerb sucht, findet und fördert kluge innovative Köpfe und leistet damit einen wichtigen Beitrag für eine zukunftsfähige Wirtschaft.“ Marc Schäfer, Chief Commercial Officer von RaboDirect und Mitglied der Geschäftsführung der Rabobank Frankfurt,

Zukunftsdialog 2019: ZDAE 2019: Welche Landwirtschaft wollen wir?

1 / 12 Gelöste Stimmung bei der Vorabend-Veranstaltung auf der Dachterrasse der Bolle Festsäle. (Foto: pio) 2 von 12 Teilen 2 / 12 Gut gelaunt: Astrid Sahler-Willems (l.) und Simone Barg von BASF. 3 von 12 Teilen 3 / 12 Klare Worte fanden die Teilnehmer der Workshops am Vortag des Zukunftsdialogs am Montag. (Foto: Phil Dera) 4 von 12 Teilen 4 / 12 Die Debatte um die Zukunft der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik wird auch auf dem Zukunftsdialog geführt. (Foto: Phil Dera) 5 von 12 Teilen 5 / 12 Tief in die Debatte einsteigen und nach tragfähigen Lösungen suchen: Das stand im Mittelpunkt bei den Workshops im Vorfeld des Zukunftsdialogs. (Foto: Phil Dera) 6 von 12 Teilen 6 / 12 Sönke Reimers, Geschäftsführer der dfv Mediengruppe, eröffnet den mittlerweile 6. Zukunftsdialog Agrar & Ernährung von agrarzeitung (az) und DIE ZEIT in Berlin. (Foto: jst) 7 von 12 Teilen 7 / 12 Die NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hält das Ringen um die Dünge-Verordnung für ein Beispiel gemeinschaftlichem Versagens von Politik und Lobbyverbänden. (Foto: Phil Dera) 8 von 12 Teilen 8 / 12 Dr. Angela Werner, Chefredakteurin der agrarzeitung (az), diskutiert mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) über den angemessenen Beitrag der Landwirtschaft zum Naturschutz. (Foto: jst) 9 von 12 Teilen 9 / 12 Zusammentreffen auf dem Zukunftsdialog: DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken und Kirsten Wosnitza vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. (Foto: pio) 10 von 12 Teilen 10 / 12 Lebhaft im Gespräch: Dr. Helmut Schramm (l.), Bayer Cropscience Deutschland, und HaGe-Kiel-Vorstand Markus Grimm. (Foto: pio) 11 von 12 Teilen 11 / 12 Die Zeit und die schwindende Verfügbarkeit von Flächen sind laut Saori Dubourg, bei BASF im Vorstand zuständig für die Agrarsparte, die größten Herausforderungen für die Landwirtschaft. (Foto: Phil Dera) 12 von 12 Teilen 12 / 12 Einen lebhaften Schlagabtausch über die bestmögliche Landwirtschaft der Zukunft liefern sich BASF-Vorstandsmitglied Saori Dubourg (v.l.), FDP-Agrarpolitikerin Carina Konrad, der grüne Europaparlamentarier Martin Häusling und FiBL-Direktor Prof. Urs Niggli. Moderiert wird die Debatte von Dr. Angela Werner, Chefredakteurin der agrarzeitung (az), und Andreas Sentker, geschäftsführender Redakteur bei der ZEIT. (Foto: Phil Dera) 13 von 12 Teilen

Die Nachhaltigkeit wird durch die bei der Produktion entstehenden Nebenprodukte unterstützt. Die gezüchteten Larven der Soldatenfliege erzeugen verwertbaren Dung. Dieses rieselfähige Substrat weist gute Düngereigenschaften auf. Außerdem sei es nicht ausgeschlossen, dass tierische Proteine künftig wieder als Futtermittel in der Hühnerzucht eingesetzt werden. Neben dem Markteintritt in etablierte Absatzmärkte wie die Heimtierernährung steht dem Trio also durchaus eine Vielzahl an weiteren Optionen offen.Die Jungunternehmer konnten sich bei der Jury gegen das ebenfalls nominierte Start-up noyanum und die Doktorandin Marit Gillmeister durchsetzen.