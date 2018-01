Bauern- und Biogasverbände suchen gute Konzepte für den Biogasinnovationspreis 2018. Er ist Teil eines Innovationskongresses 2018 in Osnabrück.





Das zentrale Thema des Kongresses ist die Optimierung landwirtschaftlicher Biogasanlagen. Eingereicht werden könnten Ideen zum Beispiel zu den Bereichen Gerätetechnik, Verfahrenstechnik, Substrateinsatz, Sicherheitstechnik und Innovationen zum Umweltschutz. Daneben gelte der Erschließung von Vermarktungsalternativen ein besonderes Augenmerk. Einreicher könnten Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen, Anlagenbetreiber und Privatpersonen sein.

Noch bis zum 5. Februar 2018 läuft der „Call for Papers“, auf dessen Grundlage der Gewinner des Biogasinnovationspreises 2018 ermittelt werden soll. Die Preisverleihung ist Teil des Biogas-Innovationskongresses 2018, den der Deutsche Bauernverband (DBV) am 29. und 30. Mai in Osnabrück gemeinsam mit dem Fachverband Biogas (FvB) und dem Bundesverband Bioenergie (BBE) ausrichtet.