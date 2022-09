Foto: Imago / Yay

Schreibtischliebe: Romanzen zwischen Arbeitskollegen können problematisch sein.

Viele Menschen lernen ihren Partner bei der Arbeit kennen. Das ist kein Wunder, denn wir verbringen dort in der Regel den Großteil unserer Zeit. Was ist zu beachten, wenn die Liebe am Arbeitsplatz erblüht? Was geht, und was nicht?