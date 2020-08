Wer kommt, wer geht: Stühlerücken in der Agrarwirtschaft

1 / 38 Die Hauptgenossenschaft besetzt im Juli 2020 den Posten des Bereichsleiters Agrarerzeugnisse neu. Das Ruder übernimmt einer aus den eigenen Reihen mit Erfahrung im asiatischen Markt: Sven-Heiko Hassebroek, der den Bereich zuletzt bereits kommissarisch geführt hatte. Er folgt auf Frank Gagel, der diesen Posten im Juni nach nur einem Dreivierteljahr im Amt geräumt hatte. Die Agravis hatte das Ausscheiden Gagels mit einer unterschiedlichen, Auffassung über die strategische Ausrichtung des Bereichs begründet. (Agravis) 2 von 38 Teilen 2 / 38 Die Louis Dreyfus Company (LDC) mit Sitz in Rotterdam kündigt im Juli an, dass der CEO Ian McIntosh im September 2020 in den Ruhestand treten wird und Michael (Mike) Gelchie am 1. Oktober 2020 den Posten übernimmt. (LDC) 3 von 38 Teilen 3 / 38 Der ehemalige Vorstand der HaGe Kiel Markus Grimm wird im Juli 2020 Geschäftsführer der Adama Deutschland GmbH. Der jetzige Amtsinhaber Frank Gemmer wechselt Anfang Juli 2020 auf die Stelle des Hauptgeschäftsführers beim Industrieverband Agrar (IVA). (M. Grimm) 4 von 38 Teilen 4 / 38 Der langjährige Vorstand der ZG Raiffeisen, Karlsruhe, Dr. Ewald Glaser, geht zum 1. Juli 2020 in den Ruhestand. Mit Glasers Ausscheiden übernimmt das Duo Lukas Roßhart und Dr. Holger Löbbert die frei werdenden Vorstandsressorts. (da) 5 von 38 Teilen 5 / 38 Die Wege von Frank Gagel, Bereichsleiter Agrarerzeugnisse, und der Agravis Raiffeisen AG trennen sich im Juni 2020 nach weniger als einem Jahr wieder. Wegen unterschiedlicher Auffassung über die künftige strategische Ausrichtung des Bereichs habe sich Bereichsleiter Frank Gagel „im besten gegenseitigen Einvernehmen“ entschieden, das Unternehmen zu verlassen, so die Stellungnahme der Agravis. (Agravis) 6 von 38 Teilen 6 / 38 Am 31. Mai 2020 endete die Ägide der Topmanagerin Maria-Johanna Schaecher bei der Deutsche Tiernahrung Cremer. Damit war die Diplomkauffrau und -psychologin gerade mal ein Dreivierteljahr Vorsitzende der Geschäftsführung des größten privaten Futtermittelherstellers hierzulande mit Sitz in Düsseldorf. Der „Wunsch nach neuen beruflichen Herausforderungen“ wird seitens des Unternehmens als Grund für das vorzeitige Ausscheiden von Schaecher genannt. (Agravis) 7 von 38 Teilen 7 / 38 Prof. Dr. Norbert Winkeljohann (62) wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayer AG. Er übernimmt das Amt von Werner Wenning (73), der mit dem Ende der Hauptversammlung am 28. April 2020 aus dem Kontrollgremium ausscheidet. Winkeljohann war bis Juni 2018 Vorsitzender des Vorstands der Pricewaterhouse Coopers (PWC) Europe SE und verfügt über eine umfangreiche Erfahrung als Manager, Prüfer und Berater. Er gehört dem Bayer-Aufsichtsrat seit Mai 2018 als Vertreter der Anteilseigner an. (Bayer) 8 von 38 Teilen 8 / 38 Die Führungsspitze des italienischen Nutzfahrzeugkonzerns CNH wird im März 2020 neu besetzt. Hubertus Mühlhäuser muss gehen, Suzanne Heywood übernimmt. Die Managerin ist zugleich Geschäftsführerin des größten CNH-Anteilseigners Exor. Sie war früher als Senior Partner bei dem Berater McKinsey tätig. (CHN) 9 von 38 Teilen 9 / 38 Die Solana-Gruppe trennt sich von Torsten Spill. Er scheidet zum 30. Juni 2020 aus der Solana-Gruppe aus. Sein Vertrag als Geschäftsführer der SAKA Beteiligungsgesellschaft mbH, der Solana GmbH & Co. KG sowie der SaKa Pflanzenzucht GmbH & Co. KG wird nicht verlängert. Die Trennung sei „einvernehmlich“ erfolgt, heißt es in Hamburg. Künftig werde Spill als Berater, Coach und Organisationsentwickler tätig sein. (az-Archiv) 10 von 38 Teilen 10 / 38 Dr. Wolfgang Heer, Vorsitzender des Vorstands der Südzucker AG, legt Ende Januar 2020 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt nieder. Heers Vertrag wäre regulär Ende Februar 2021 ausgelaufen. ( Imago Images) 11 von 38 Teilen 11 / 38 Zum Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat der Südzucker zum 1. März Dr. Niels Pörksen (56) als CEO. Thomas Kölbl (57) und Thomas Kirchberg (59) bleiben weiterhin im Vorstand, teilt das Unternehmen mit. Heers Vertrag wäre regulär Ende Februar 2021 ausgelaufen. (Alexander Seeboth ) 12 von 38 Teilen 12 / 38 Joachim Lutz (63), Sprecher des Vorstands (CEO) der Cropenergies AG, tritt mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2020 in den Ruhestand. Nachfolger wird zu diesem Zeitpunkt Dr. Stephan Meeder (49), der seit 2015 Finanzvorstand (CFO) des Mannheimer Unternehmens ist. Mit dem Wechsel wird der Vorstand auch umorganisiert, denn Meeder wird als Cropenergies-CEO das Finanzressort weiterhin betreuen. (Cropenergies) 13 von 38 Teilen 13 / 38 Hildo Brilleman ist seit dem Jahresbeginn 2020 neuer Leiter für den Geschäftsbereich Europa, Mittlere Osten & Afrika bei Nufarm. Er folgt Hugo Schweers, der sich neuen Aufgaben im Unternehmen widmet. (Nufarm) 14 von 38 Teilen 14 / 38 Im Januar 2020 räumt Bernd Czarnyan Anfang dieser Woche seinen Posten bei der BSL Betriebsmittel Service Logistik GmbH & Co. KG (BSL), einer 100-prozentigen Tochter der HaGe Kiel. In einer HaGe-Mitteilung wird der Ausstieg Czarnyans nicht inhaltlich begründet. Branchenteilnehmer führen den Schritt im Gespräch mit agrarzeitung.de aber auf das Kartellverfahren im Pflanzenschutzgroßhandel zurück. 15 von 38 Teilen 15 / 38 Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 hat Dr. Heike Köhler die alleinige Geschäftsführung der Syngenta Seeds GmbH mit Sitz im westfälischen Bad Salzuflen übernommen. Sie folgt damit Dr. Thomas Räder. (Syngenta) 16 von 38 Teilen 16 / 38 Torsten Dehner übernimmt zum Februar 2020 die Position des Senior Vice President bei Agco. Er löst damit Rob Smith aus, der aus dem Landmaschinenkonzern ausscheidet. Dehner ist bereits seit 2010 im Unternehmen. (Bild: Fendt) 17 von 38 Teilen 17 / 38 Hildo Brilleman wechselte von Arysta Lifescience zu Nufarm. Dort übernahm er zum 1. Oktober 2019 die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officer EuMEA. Nufarm will der strategischen Bedeutung des Vertriebs in der europäischen Region so zusätzlichen Schwung verleihen. (Foto: Nufarm) 18 von 38 Teilen 18 / 38 Zu Beginn der neuen Geschäftssaison am 1. Oktober 2019 übernimmt Thomas Böck die Funktion des CEO bei Claas Landtechnik. Sein Vorgänger, Hermann Lohbeck, verlässt das Unternehmen nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch. (Bild: Claas-Gruppe ) 19 von 38 Teilen 19 / 38 Der 43-jährige Christoph Klöpper ist seit Anfang Oktober 2019 Sprecher der Geschäftsführung der Goodmills Deutschland. Er folgt auf Gunnar Steffek, der sich auf seine Aufgaben bei Goodmills konzentrieren will. (Bild: Goodmills ) 20 von 38 Teilen 20 / 38 Ende September 2019 wird Daniel Reiser Geschäftsführer von Roth Agrarhandel. Er ist seit 2014 im Konzern und leitete vorher das AHS Handelsgeschäft. Sein Vorgänger Ludwig Müller verlässt den Konzern mit unbekanntem Ziel. (Foto: HaGe) 21 von 38 Teilen 21 / 38 Franz Utz (links), Leiter des Geschäftsbereichs Vermarktung der ZG Karlsruhe, verabschiedete sich im September 2019 in den Ruhestand. Sein Nachfolger Hermann Frey wurde von ihm seit März eingearbeitet. (Foto: da) 22 von 38 Teilen 22 / 38 Nicht immer sind Turbulenzen der Auslöser für Personalwechsel an den Unternehmensspitzen: Manchmal suchen die Protagonisten tatsächlich aus völlig freien Stücken die häufig zitierten, neuen beruflichen Herausforderungen; manchmal ist es auch der Wechsel in den Ruhestand. Für die Managerin Maria-Johanna Schaecher etwa geht es im September nach ihrem Abschied bei der Agravis Ende April 2019 bei Deutschlands größtem privaten Mischfutterproduzenten Deutsche Tiernahrung Cremer weiter. Sie ist die Nachfolgerin von Ernst Friedlaender, der DTC im August 2019 verlassen hatte. (Foto: DTC) 23 von 38 Teilen 23 / 38 Das Hamburger Unternehmen OFK Franke agiert ab September 2019 von aus der Schweiz aus. Thomas Bliesener (links) und Augusto Neaime sind die Geschäftsführer der Otto F. K. Franke Schweiz Sarl. (Foto: da) 24 von 38 Teilen 24 / 38 Jörg Sudhoff wechselte im September 2019 in den Vorstand der Agravis Raiffeisen AG. Der ehemalige Claas-Manager bringt seine Landtechnik-Erfahrungen in den Konzern ein. (Bild: Agravis) 25 von 38 Teilen 25 / 38 Ernst Friedlaender ging zum 31. August 2019 bei der Deutsche Tiernahrung Cremer (DTC) von Bord. Er leitete das Unternehmen seit Juni 2012. Während seiner Zeit übernahm DTC die Raiffeisen Kraftfutterwerke Süd. Zu seiner Nachfolgerin wurde ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Agravis berufen. (Foto: DTC) 26 von 38 Teilen 26 / 38 Im August 2019 holte sich MS Schippers Karl Kevin Kottsieper als Geschäftsführer ins Haus. Er soll der Firma bei der weiteren Umsetzung der Vision einer antibiotikafreien Tierhaltung helfen. (Bild: MS Schippers ) 27 von 38 Teilen 27 / 38 Zwei Vorstandsmitglieder von K+S, Dr. Burkhard Lohr (Mitte) und Thorsten Boeckers (rechts), verlängerten im August 2019 ihre Amtszeit bis zum Mai 2025. Mit Mark Roberts (links), Chief Operating Officer, kann aus formalen Grünen erst im Herbst 2019 verlängert werden. (Foto: K+S) 28 von 38 Teilen 28 / 38 Benedikt Mangold ist seit August 2019 Head of Global Produce bei der Baywa AG und damit Nachfolger von Christiane Bell. Bisher war Mangold für den Technik-Vertrieb zuständig, jetzt muss er sich in den internationalen Obsthandel einarbeiten. (Foto: Baywa) 29 von 38 Teilen 29 / 38 Christiane Bell verlässt auf eigenen Wunsch die Baywa zum 31. März 2020. Ihr Nachfolger Benedikt Mangold sorgt für einen nahtlosen Übergang. (Foto: Baywa) 30 von 38 Teilen 30 / 38 Vincent Gros übernimmt bei der BASF im Juli 2019 die Leitung des Bereichs Agricultural Solutions im Limburgerhof. Er folgt auf Markus Heldt, der in den Ruhestand tritt. (Foto: BASF) 31 von 38 Teilen 31 / 38 Beiselen strukturiert zum 1. Juli 2019 seine Geschäftsführung um. So sieht sie künftig aus: (v.l.n.r.) Rainer Schuler agiert als Sprecher der Geschäftsführung und Geschäftsführer Ware. Martin Jäger nimmt die Position des Kaufmännischen Geschäftsführers ein und Magnus Schuler wird Geschäftsführer Vertrieb. (Foto: Beiselen) 32 von 38 Teilen 32 / 38 Neuer CEO beim internationalen Düngerhersteller Eurochem ist ab 1. Juni 2019 Petter Ostbo. Er verlässt für den neuen Posten seine Stelle als Finanzvorstand bei Yara. Sein Vorgänger bei Eurochem, Dmitry Strezhnev, hatte sich auf eigenen Wunsch nicht zur Wiederwahl gestellt. (Foto: ingar Sorensen) 33 von 38 Teilen 33 / 38 Auch bei der Raiffeisen Waren GmbH gibt es einen unerwarteten Abgang: Dirk Köckler verlässt das Unternehmen. Erst Mitte 2018 hatte er als Vorsitzender der Geschäftsführung die Nachfolge von Reinhard Stieglitz angetreten. Wenige Tage nach seinem Abschied präsentiert die Agravis Köckler als neuen Vorstandsvorsitzenden. (Bild: Raiffeisen Waren GmbH ) 34 von 38 Teilen 34 / 38 Andreas Rickmers, Vorstandsvorsitzender der Agravis Raiffeisen AG verlässt das Unternehmen im Februar 2019 überraschend. Die Trennung erfolge im gegenseitigen Einvernehmen, teilt die Agravis mit. (Agravis) 35 von 38 Teilen 35 / 38 Der Getreidehändler Martin Unterschütz wechselt zum 1. Februar von Otto F. K. Franke GmbH zur Baywa nach München. Dort verantwortet er als Leiter des Bereichs Erzeugnisse Agrar das Getreidegeschäft. (Foto: az-Archiv) 36 von 38 Teilen 36 / 38 Das neue Managmentteam an der Spitze von Saatgutunternehmen Strube: Martin Reisige (m.) mit den Gesellschaftern Christian Knolle (l.) und Eric Verjux (r.). Der bisherige Interims-Geschäftsführer Gregor Schoess hat nach dem Verkauf der Firmengruppe im Jahr 2018 das Unternehmen durch die Übergangsperiode geführt und im Februar 2019 die Strube-Gruppe verlassen. (Bild: Strube) 37 von 38 Teilen 37 / 38 Dr. Eike Hupe wird mit Beginn des Jahres 2019 Geschäftsführer im Rapool-Ring. Hupe vertritt im Rapool-Ring die Deutsche Saatveredelung AG (DSV). Dort und bei Rapool ist er Nachfolgler für Johannes Peter Angenendt, der in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist. (Foto: Rapool) 38 von 38 Teilen 38 / 38 39 von 38 Teilen

