Vom 30. August bis zum 2. September präsentiert sich die Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auf der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla in Rendsburg, Schleswig-Holstein.

Anwesenheit von Kieler Professoren Donnerstag, 30. August

9:00-13:30 Uhr Prof. C. Hölzel, Tiergesundheit und Tierhygiene

13:30-18:00 Uhr Prof. E. Hartung, Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik



Freitag, 31. August

9:00-13:30 Uhr Prof. U. Latacz-Lohmann, Landwirtschaftliche Betriebslehre

13:30-18:00 Uhr Prof. S. Spielvogel, Bodenkunde

An allen Messetagen können Interessierte sich am Stand der Fakultät (über die zehn argar- und ernährungswissenschaftlichen Studiengänge informieren und sich auch für das kommende Semester bis 30. September einschreiben.Außerdem weist die Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät auf das Branchenforum "LandTechnikDigital" ) hin. Dieses Forum findet am Donnerstag, 30. August, statt und soll über die Landwirtschaft von Morgen informieren. ‚LandTechnikDigital‘ soll einen Austausch zwischen Praktikern, Forschern und Studierenden ermöglichen.