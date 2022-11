Foto: Imago / Countrypixel

Kartoffelroder sind einer der Schwerpunkte der Grimme Landtechnik.

Das Landtechnikunternehmen Grimme verfügt aktuell über eine Stammbelegschaft von 2.850 Beschäftigten weltweit, davon 1.850 an den Hauptstandorten Damme und Rieste in Niedersachsen. Trotz Corona, Logistikproblemen, Fachkräftemangel und Krieg in der Ukraine ist die Belegschaft in den letzten drei Jahren gewachsen.