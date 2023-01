IMAGO / Sylvio Dittrich

„Wir unterstützen den landwirtschaftlichen Nachwuchs beim Start ins eigene Unternehmen, erleichtern Übernahmen und fördern die Modernisierung von Höfen sowie kluge Ideen für den ländlichen Raum“, so Agrarminister Wolfram Günther.

Sich in dem Bundesland eine Existenz in der Landwirtschaft aufzubauen, ist nicht einfach. Die Böden sind teuer und die Investitionen hoch. Der Freistaat will Anreize setzen.