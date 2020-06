Für Ferkelerzeuger und Sauenhalter ist das Thema Stallhygiene von besonderer Bedeutung. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes des tierwissenschaftlichen Instituts der Universität Bonn soll nun in einer anonymen Onlineumfrage herausgefunden werden, welche Erfahrungen die Schweinehalter mit Sauenduschen sowie der Reinigung und Desinfektion der Abferkelbuchten gemacht haben. Wie die das Projekt durchführenden Masterstudentinnen Sonja Funken und Ramona Bleeser erläuterten, sollen die erhobenen Daten für die Entwicklung praxisorientierter Hygienekonzepte und Empfehlungen genutzt werden.

MEHR DAZU Report Tier & Technik Auch Schweine lieben eine ausgiebige Dusche Landwirt Torsten Lange will, dass es seinen Tieren gut geht. Dazu hat der findige Unternehmer aus Ostwestfalen eine Duschanlage installiert, die seinen Stall zur Wohlfühloase macht.

Hierbei interessiert insbesondere, welche Erfahrungen und Beobachtungen in der Praxis gemacht werden. Da häufig nur die Reinigung und Desinfektion der Räumlichkeiten und Einrichtung im Blickpunkt stehe, nicht aber von den Tieren selbst, gebe es bezüglich der Tierhygiene noch viele offene Fragen. Dazu zählten die Häufigkeit der Waschungen und die Meinung der Sauenhalter zu den Vor- oder Nachteilen dieses Verfahrens. Das Anklicken der meist vorformulierten Antworten dauert den Forscherinnen zufolge nur wenige Minuten, und alle Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich anonym ausgewertet. Um aussagekräftige Daten zu sammeln, wird um Beteiligung gebeten. Unter allen Teilnehmern wird jeweils ein Amazon-Gutschein im Wert von 100 Euro sowie von 50 Euro verlost. AgE



Architekturwettbewerb: Schöner Wohnen für Schweine