Für ihren "hervorragenden" Abschluss (Note „sehr gut“) erhielt die Milchwirtschaftliche Laborantin Kathryn Wolgast aus Hude die Auszeichnung "Jahrgangsbeste". Ein Steckbrief zum Kennenlernen.

Ich bin schon immer ehrgeizig gewesen und habe auch bei meinem Abschluss versucht mein Bestes zu geben. Dennoch fiel es mir während meiner Ausbildung nicht so schwer gute Noten zu erzielen und am Ende auch eine sehr guten Abschluss zu erreichen, da ich mich für die Thematik interessiere und ich gerne Neues gelernt habe.Mein Beruf ist vielfältig und man kann sich in viele Richtungen weiterbilden. Es gefällt mir, dass man zum einen wirklich praktisch arbeitet, indem man Proben auf verschiedenste Weise analysiert und bewertet, aber zum anderen auch theoretisch gefordert wird. Gerade nach meiner Ausbildung merke ich immer wieder, wie mir Dinge, die ich in der Schule gelernt habe, weiter helfen, Probleme im Laboralltag zu verstehen und zu lösen.Ich darf wohl behaupten, dass ich zum Glück noch keine größeren Krisen meistern musste. Dennoch schätze ich es sehr Personen um mich zu haben, die mir bei Problemen zur Seite stehen und immer ein offenes Ohr haben.Hilfsbereitschaft und Spontanität. Das ist meiner Meinung nach eine gute Mischung für langanhaltende Freundschaften und ein erfolgreiches Leben.Als Kind habe ich immer die neugeborenen Kätzchen gesucht. Hatte ich sie erstmal gefunden, bekam man mich tagelang nicht mehr aus dem Stall.Eigentlich gar nichts. Ich bin zufrieden mit dem was ich bisher erreicht habe und hoffe die Zukunft hält noch einiges für mich bereit.... eine Weltreise machen.Morgen kommt ein neuer Himmel von Lori Nelson Spielman.