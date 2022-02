IMAGO / Panthermedia

Stellenanzeigen mit weiblicherer Anmutung sprechen Frauen an, ohne Männer abzuschrecken.

In Zeiten des Fachkräftemangels bemühen sich immer mehr Unternehmen um die Förderung einer offenen und diversen Firmenkultur, um beim Recruiting mehr Erfolg zu haben. Oft aber scheitern sie und schaffen es nicht, mehr Frauen für Bewerbungen zu motivieren. Das kann an den Formulierungen einer Stellenanzeige liegen und sogar am Geschlecht der Recruiter.