Mitte Februar öffnet die Universität Hohenheim ihre Pforten für Studieninteressierte. Der Bachelor-Infotag soll Orientierung für das Studium geben.

Wer sich für ein Studium entscheidet, muss an viele Dinge denken und sich vorbereiten: Bewerbung und Zulassung, Wohnmöglichkeiten, Finanzierung, Aufbau des Studiums und mögliche Berufsfelder. Über diese Themen will die Universität Hohenheim während eines Bachelor-Infotags am 15. Februar zwischen 13 und 18 Uhr informieren. Eine Anmeldung ist erwünscht, da es eine Teilnehmerbeschränkung gibt.



Diejenigen, die sich für ein Studium der Agrarwissenschaften interessieren, sollten sich um 14:15 in der Aula des Schloss Hohenheim einfinden. Es folgen Vorträge zu den Studiengängen Agrarbiologie, Agrarwissenschaften, Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie.