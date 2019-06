MEHR DAZU

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Mirjam Jaquemoth neue Vizepräsidentin

Am Standort Triesdorf der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf hat in Zukunft eine Frau das Sagen. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin Mirjam Jaquemoth tritt das Amt im März an.