Am Samstag, den 6. April, können sich Schülerinnen und Schüler in Schnuppervorlesungen und Gesprächen mit Professoren und Studierenden ein Bild vom Bachelor-Studiengang Agrarwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen machen. Darüber hinaus erhalten Interessierte die Möglichkeit, sich mit dem weiterführenden Masterstudiengang Nachhaltige Agrar- und Ernährungswirtschaft auseinanderzusetzen. Im Programm der Hochschule wird auch ein Besuch des Versuchsbetriebs in Tachenhausen angeboten.Die Hochschule informiert über die Studiumsvoraussetzungen, das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren sowie die Berufsaussichten. Den ganzen Tag über stehen Professoren, Ehemalige und Studenten für Fragen rund um das Studium und das Studieren in Nürtingen zur Verfügung.