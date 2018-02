Interessierte können sich Ende März rund um die Studiengänge Agrartechnik, Landwirtschaft und Agrarmarketing an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf informieren.

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, die unter anderem die Studiengänge Landwirtschaft und Agrartechnik anbietet, lädt am 26. und 27. März 2018 zu ihren Studieninformationstagen ein. Interessierte können sich ab 9.30 Uhr über das Studienangebot informieren, Schnuppervorlesungen besuchen, an Führungen über den Campus teilnehmen oder mit Beschäftigten und Studierenden ins Gespräch kommen. Die Hochschule bietet ein umfangreiches Programm sowohl für den Campus in Triesdorf als auch in Weihenstephan an.