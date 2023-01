IMAGO / ari

„Mit dieser zusätzlichen Förderung wollen wir jungen Fachkräften den Neueinstieg und Betriebsnachfolgen erleichtern“, Agrarministerin Susanna Karawanskij.

Das Land will jungen Landwirten bei der Übernahme von Höfen finanziell unter die Arme greifen. In vielen Agrarbetrieben steht ein Generationenwechsel an.