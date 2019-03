Studierende im Agrar- und Ernährungsbereich, die ihre berufliche Zukunft im Agribusiness sehen, können sich bis zum 15. Juni um ein Stipendium der Verbindungsstelle Landwirtschaft-Industrie (VLI) bewerben. Das Stipendium unterstützt Studierende über ein Jahr lang mit 500 € pro Monat. Der Startschuss für die finanzielle Förderung fällt mit dem Wintersemester im Oktober.



Neben finanzieller Unterstützung hat die VLI noch mehr im Angebot: Zum einen können Stipendiaten auf VLI-Veranstaltungen mit Führungskräften der Mitgliedsunternehmen netzwerken, um dort entweder ein Praktikum oder eine Masterarbeit zu erhalten. Zum anderen können die Stipendiaten an dem 2-tägigen Trainingsprogramm "Mach dein Ding! Sicher auftreten und überzeugend argumentieren" der Andreas-Hermes-Akademie teilnehmen.



In die engere Auswahl kommen sechs Bewerber, die sich einer Jury Mitte Sempember in der VLI-Geschäftsstelle in Ochsenfurt vorstellen werden. Die Verleihung erfolgt im Rahmen der VLI-Herbsttagung im Oktober, teilt die VLI mit.