Am heutigen Mittwoch zeigen sich die Kurse für Weizen an den Terminmärkten von einer leicht festeren Seite. An der Matif notiert Weizen für den Dezember-Termin bei 174,75 €/t mit einem Plus von 0,75 €/t. Heute ziehen in Paris die Rapspreise für den August -Termin leicht an und liegen bei 360,50 €/t.