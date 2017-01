Am Rande des Städtchens Dillingen im Saarland, unweit der französischen Grenze, wird die Nacht zum Tag. Im Zerlegebetrieb von Familie Schu gehen nachts an die 250 Schweine über den Tisch. Um sich gegenüber den Branchengrößen zu behaupten, muss am Ende vor allem eines stimmen: der Preis.