Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Die Ukraine hat in diesem Jahr viel Getreide geerntet.Die Preise auf dem Inlandsmarkt stiegen dennoch wegen der hohen globalen Nachfrage.

US-Weizen steigt fünften Tag in Folge. Die Trockenheit in Südamerika treibt die Maiskurse in die Höhe. Der Euro erholt sich leicht.