Die Kriegserklärung Russlands an die Ukraine ließ die US-Weizennotierungen am Donnerstag schlagartig in die Höhe schießen.

Der CBoT-Weizen schöpft das Handelslimit aus. Euronext-Weizen präsentiert ein Allzeithoch. Die Sojakorrektur lässt Maisgewinne bröckeln. Der Euro stabilisiert sich nach dem Kursrutsch.