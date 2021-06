Foto: USDA

Das US-Agrarministerium in Washington.

Die globale Weizenbilanz wächst im Wirtschaftsjahr 2021/22 deutlich, bei Mais fallen die Endbestände enger aus als noch im Vormonat erwartet. Das stellt das US-Agrarministerium USDA in seinem Marktbericht „Wasde“ für Juni am heutigen Donnerstagabend in Aussicht.