In Hessen stehen regional noch 50 Prozent des Weizens und der Sommergerste auf dem Halm. In der Regel ist die Ware reif. Immer wieder einsetzender Regen verhindert den Drusch. Das Interesse an A-Weizen nimmt zu.