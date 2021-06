IMAGO / Arnulf Hettrich

In vier Wochen wird mit der ersten Gerste aus den Frühdruschgebieten gerechnet.

Der Verkäufermarkt für Getreide bleibt bestehen. Auch im Südwesten Deutschlands besteht nach wie vor Anschlussbedarf bis an die spätere Ernte in diesem Jahr. Vor Mitte Juli wird nicht mit nennenswerten Mengen an Gerste gerechnet.