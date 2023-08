GDT

Betroffen von dem Verfall der Vollmilchpulverpreise ist insbesondere der weltweit größte Exporteur Fonterra, der auch alleiniger Anbieter dieses Produktes an der GDT ist.

Bei der Auktion an der internationalen Handelsplattform Global Dairy Trade (GDT) ist die Ware mit erheblichen Abschlägen gehandelt worden. Die Auktion fand am Dienstag in Auckland statt.