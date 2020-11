imago images / HBLnetwork

An der Börse in Kuala Lumpur markierten die Palmölkontrakte am Dienstag ein weiteres Achtjahreshoch.

Aufgrund unerwartet starker Korrekturen im November-Wasde sowie dem Palmölmonatsbericht schaukeln sich die Kurse der Ölsaaten gegenseitig in die Höhe