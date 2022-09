IMAGO / Fotoarena

Bei den Sojabohnen an der CBoT hielt am Mittwoch die bärische Grundstimmung vorerst an.

US-Sojakomplex mit gemischten Vorzeichen. Die argentinischen Sojaanreize tragen umgehend Früchte. Canola und Palmöl folgen dem schwachen Marktumfeld. Die Rohöl-Futures sacken weiter ab.