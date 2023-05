IMAGO / imagebroker

An der Chicago Board of Trade (CBoT) gerieten die Sojabohnen am Dienstag kräftig unter Abgabedruck.

Händler nehmen Chinas Wirtschaft in den Fokus. Neue Daten zur US-Sojaaussaat. Pflanzenöle im Abwärtssog gefangen. Die Rohöl-Futures schwächeln.