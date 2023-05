IMAGO / ZUMA Wire

Das lange Wochenende bescherte dem Sojakomplex an der Chicago Board of Trade (CBoT) am vergangenen Freitag einheitlich grüne Vorzeichen.

Wetteraussichten verliehen Soja vor dem Wochenende Auftrieb. Canola fehlten am Montag die Impulse. Gewinnmitnahmen bremsen Palmöl aus. Rohöl zieht leicht an.