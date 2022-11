IMAGO / ZUMA Wire

Die Sojakontrakte an der Chicago Board of Trade (CBoT) schlossen am Dienstag erneut mit roten Vorzeichen.

Faktoren-Mix sorgt für volatilen Sojahandel. Canola und Raps weiter auf Talfahrt. Palmöl passt sich dem schwächelnden Marktumfeld an. Die Rohöl-Futures korrigieren erneut.