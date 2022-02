IMAGO / Martin Wagner

Die Rapskontrakte an der Euronext in Paris verpassten am Donnerstag nur knapp ihr Allzeithoch aus dem Januar.

Der US-Sojakomplex korrigiert nach der Rally. Palm- und Sojaöl zeigen Allzeithochs. Canola und Raps gewinnen zweistellig. Die Rohöl-Future beruhigen sich gegen Handelsende.