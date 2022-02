IMAGO / Panthermedia

Nachdem Russland in der Nacht damit begonnen hat, militärische Ziele in der Ukraine zu attackieren, katapultierte es den Brent im elektronischen Handel über die Marke von 100 US-Dollar.

Der Ölpreis steigt auf den höchsten Stand seit 2014. Die US-Sojarally gewinnt weiter an Fahrt. China will den Sojaanbau ausweiten. Die Pflanzenöle treiben sich derzeit gegenseitig in die Höhe. Vorbörslich ziehen die Märkte sprunghaft an.