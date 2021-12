IMAGO / imagebroker

Qualitätsweizen ist in Österreich in diesem Wirtschaftsjahr knapp. Da muss sich nicht nur dieses Ziesel anstrengen, um an die Körner zu kommen.

Kurz vor Weihnachten flaut das Geschäft ab. Der Maispreis wird durch Importe gedeckelt. Brotroggen ist nach wie vor knapp.