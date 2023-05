IMAGO / Manngold

Deutsche Landwirte können sich in diesem Jahr laut Prognosen auf eine üppige Rapsernte freuen.

Die Landwirte in der EU dürften in diesem Jahr eine Rapsernte von 20 Mio. t einbringen. Davon geht zumindest der Internationale Getreiderat (IGC) in seiner aktuellen Schätzung aus.